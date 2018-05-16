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Анкара предложила генконсулу Израиля в Стамбуле временно покинуть страну
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    Анкара предложила генконсулу Израиля в Стамбуле временно покинуть страну

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    Анкара предложила генконсулу Израиля в Стамбуле временно покинуть страну

    Анкара, 16 мая. Дипломатическое ведомство Турции предложило израильскому генеральному консулу в Стамбуле временно покинуть страну. Об этом передает информационное агентство Anadolu со ссылкой на дипломатический источник.

    Накануне израильский МИД предложил турецкому генконсулу в Иерусалиме покинуть страну​​​. В минувший вторник, 15 мая, зеркальные меры были приняты турецким руководством в отношении израильского посла в Анкаре.

    Дипломатическое обострение между государствами происходит из-за событий в секторе Газа, где в столкновениях с израильскими солдатами погибли десятки палестинцев.

    Напомним, масштабные акции протеста начались в секторе Газа в прошедший понедельник из-за переноса посольства Соединенных Штатов из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские военнослужащие открыли огонь по участникам митинга. Согласно последним данным, в столкновениях погибли 59 палестинцев, свыше 2,7 тысячи пострадали.

    Турецкий глава Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

    Автор: Дана Балан
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