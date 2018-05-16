Анкара предложила генконсулу Израиля в Стамбуле временно покинуть страну

Анкара, 16 мая. Дипломатическое ведомство Турции предложило израильскому генеральному консулу в Стамбуле временно покинуть страну. Об этом передает информационное агентство Anadolu со ссылкой на дипломатический источник.

Накануне израильский МИД предложил турецкому генконсулу в Иерусалиме покинуть страну​​​. В минувший вторник, 15 мая, зеркальные меры были приняты турецким руководством в отношении израильского посла в Анкаре.

Дипломатическое обострение между государствами происходит из-за событий в секторе Газа, где в столкновениях с израильскими солдатами погибли десятки палестинцев.

Напомним, масштабные акции протеста начались в секторе Газа в прошедший понедельник из-за переноса посольства Соединенных Штатов из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские военнослужащие открыли огонь по участникам митинга. Согласно последним данным, в столкновениях погибли 59 палестинцев, свыше 2,7 тысячи пострадали.

Турецкий глава Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом.