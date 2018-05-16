В СФ иронично предложили Украине объявить конкурс на лучшее предложение по «борьбе» с Крымским мостом

На Украине озвучили очередное предложение по «борьбе» с Крымским мостом: руководитель партии «Основа» Андрей Николаенко предложил обращаться в международные арбитражи.

«Это, наверное, единственная разумная и возможная на данный момент позиция Украины — подавать иски в международные арбитражи. Они легко обоснованы и подтверждены международными заявлениями», — сказал политик.

Сенатор от Республики Крым, член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей иронично предложил Украине объявить конкурс на лучшее предложение по «борьбе» с Крымским мостом.

«Прозвучало уже достаточно всевозможного рода предложений, пришла пора объявлять конкурс. Что касается сути его предложения, мне сложно представить судебную инстанцию, которой был бы подсуден данный вопрос. Арбитражный суд — это орган судебной власти, осуществляющий правосудие в области предпринимательской и иной экономической деятельности. В процессе так или иначе должны участвовать две стороны, а решение о строительстве этого инфраструктурного объекта было принято после вхождения Крыма в состав России. Таким образом, Крымский мост юридически не может быть предметом арбитражного спора, поскольку права Украины нарушены не были», — объясняет парламентарий.

Сенатор также отметил, что периодически следит за информационным пространством Украины, поэтому был свидетелем всевозможных версий украинских политиков, почему мост не будет достроен.

«Сначала звучали версии о том, что мост не будет построен, далее мы слышали заявления о том, что процесс строительства приостановлен, высказывались даже предположения, что кадры со стройплощадки — это постановка», — напоминает Сергей Цеков.

Собеседник агентства добавил, что некоторые представители Украины говорили и о том, что мост скоро может развалиться. Другие же, которые понимают, что объект инфраструктуры построен надежно, предлагают с ним «бороться» при помощи юридических инструментов.

«Но это все фантазии. А украинские реалии — это репрессии, которые осуществляются в отношении граждан Украины и граждан Российской Федерации, которые по тем или иным причинам оказались на территории соседнего государства, как это было в случае с экипажем судна «Норд». Также в повестке Киева — продолжение войны в Донбассе», — заключил законодатель.

Накануне, 15 мая, президент РФ Владимир Путин открыл движение по автомобильной части моста через Керченский пролив. Российский лидер за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи за 16 минут.