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ФБР расследует покупку Cambridge Analytica данных пользователей соцсетей
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    ФБР расследует покупку Cambridge Analytica данных пользователей соцсетей

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    ФБР расследует покупку Cambridge Analytica данных пользователей соцсетей

    Нью-Йорк, 16 мая. В США запущено расследование, связанное с финансовыми операциями британской компании Cambridge Analytica, которая покупала данные пользователей Facebook и других соцсетей.

    Как пишет The New York Times со ссылкой на свои источники, Минюст страны и ФБР проводят расследование, связанное со скандалом вокруг Cambridge Analytica. По некоторым данным, британская компания неправомерно использовала личную информацию миллионов пользователей соцсетей.

    В мае Cambridge Analytica объявила себя банкротом. Как пишут американские СМИ, в США запущено расследование, внимание в котором уделено финансовым операциям компании. Особенно следователей интересует движение средств на счетах фирмы в американских банках и условия приобретения персональных данных пользователей Facebook и других соцсетей.

    ФБР расследует покупку Cambridge Analytica данных пользователей соцсетей

    Ранее Роскомнадзор направил запрос Facebook из-за утечки данных трех миллионов пользователей.

    Автор: Катерина Тимошенская
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