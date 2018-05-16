ФБР расследует покупку Cambridge Analytica данных пользователей соцсетей

Нью-Йорк, 16 мая. В США запущено расследование, связанное с финансовыми операциями британской компании Cambridge Analytica, которая покупала данные пользователей Facebook и других соцсетей.

Как пишет The New York Times со ссылкой на свои источники, Минюст страны и ФБР проводят расследование, связанное со скандалом вокруг Cambridge Analytica. По некоторым данным, британская компания неправомерно использовала личную информацию миллионов пользователей соцсетей.

В мае Cambridge Analytica объявила себя банкротом. Как пишут американские СМИ, в США запущено расследование, внимание в котором уделено финансовым операциям компании. Особенно следователей интересует движение средств на счетах фирмы в американских банках и условия приобретения персональных данных пользователей Facebook и других соцсетей.

Ранее Роскомнадзор направил запрос Facebook из-за утечки данных трех миллионов пользователей.