«А у нас Кличко туалет открывал»: украинцы поздравили россиян с запуском Крымского моста

Москва, 16 мая. Украинцы поздравили россиян с запуском Крымского моста через Керченский пролив, открытие автодорожной части которого торжественно состоялось накануне. Они отметили, что пока президент РФ Владимир Путин открывает переправу, украинские политики устраивают торжественные церемонии открытия акушерских центров и даже общественных туалетов.

«У нас президент первый открыл акушерский пункт под Киевом. Вам нас не догнать», — пошутили украинцы.

Они также напомнили о «громких» открытиях киевского мэра Виталия Кличко, который торжественно запускал детский сад в украинской столице по окончании в построенном еще в советские времена учреждении планового ремонта.

«Тю, вы забыли, как Кличко открывал общественный туалет», — добавили в соцсетях.

Среди поздравивших россиян с запуском Крымского моста были не только простые граждане, но и украинские политики и общественные деятели. Так, пост на своей странице в Facebook опубликовал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Искренне от всей души поздравляю всех жителей Крыма с открытием Крымского моста. Я как украинец рад этому великому для Вас событию», — написал он, пожелав, чтобы мост прослужил долго и приносил пользу всем россиянам.

Журавко назвал переправу «новой артерией жизни» и подчеркнул, что она позволит увеличить количество отдыхающих в Крыму и привлечет новые инвестиционные потоки, поможет развитию полуострова и повысит уровень жизни крымчан.

Политик также выразил сожаление в связи с тем, что украинские политики «продолжают нагнетать истерию» в связи с открытием моста вместо того, чтобы признать всю важность события. Журавко напомнил, что и сами украинцы смогут пользоваться Крымским мостом, выразив уверенность, что между Киевом и Москвой вновь восторжествует мир.

Напомним, после открытия Крымского моста через Керченский пролив из Киева последовали голословные заявления о том, что переправа якобы является «путем в никуда», а жители Крыма будто бы «запуганы и находятся на грани исчезновения». Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, такие «злобные» слова украинские политики произносят от отчаяния и «полной безнадеги».