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Главгосэкспертиза одобрила проект газопровода «Северный поток-2»
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    Главгосэкспертиза одобрила проект газопровода «Северный поток-2»

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    Главгосэкспертиза одобрила проект газопровода «Северный поток-2»

    Москва, 16 мая. Главгосэкспертиза России согласовала проект строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Отмечается, что компания, разработавшая проект, предложила инновационный метод строительства для участка берегового пересечения в России.

    Это позволит в два раза сократить ширину коридора строительства. За счет этого снизится воздействие на окружающую среду во время строительства.

    Напомним, протяженность трубопровода составит 1,2 тысячи километров. Согласно проекту, он пройдет по акватории Балтийского моря, по территориальным водам и землям РФ и ФРГ, а также зоны в Финляндии, Швеции, Дании.

    Главгосэкспертиза одобрила проект газопровода «Северный поток-2»

    Автор: Анна Иванова
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