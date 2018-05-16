Сирия сегодня: Дамаск освободил восточные части Хомса, Москва и Париж выступают за переговоры

Сирия, 16 мая. В Сирийской Арабской Республике (САР) освободили от боевиков населенные пункты в восточной части Хомса. Российская Федерация и Франция выступили за скорейший запуск межсирийских переговоров. Москва и Тегеран смогли сохранить законную власть в САР, заявили в Иране. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Освобождение Хомса

Населенные пункты, которые располагаются в восточной части так называемого «Растанского котла» в провинции Хомс, освобождены от боевиков незаконных вооруженных формирований, города переходят под контроль сирийской армии. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В освобожденных от террористов населенных пунктах Эль-Хазби, в Дейр-Фуре, Изеддине, Эль-Ганто подняты флаги САР. Военная полиция Российской Федерации совместно с подразделениями вооруженных сил Сирии охраняют правопорядок на освобожденных территориях.

Отметим, что вывод боевиков незаконных вооруженных формирований стал возможен благодаря договоренностям, которые были достигнуты российским Центром по примирению враждующих сторон на территории САР. Вывод оставшихся террористов продолжается по гуманитарным коридорам, что находятся в районе населенных пунктов Аль-Хури и Эр-Растан. В ближайшие сутки все боевики вместе с семьями будут отправлены в провинцию Идлиб на севере САР.

Межсирийские переговоры

Заместитель главы министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов и директор кабинета министра Европы и иностранных дел Франции Эммануэль Бонн выступили за скорейшее начало инклюзивного межсирийского переговорного процесса на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает МИД РФ.

«В ходе встречи, в которой также приняла участие посол Франции в Москве С.Берман, был сделан акцент на комплекс вопросов урегулирования сирийского кризиса, включая проблематику гуманитарного содействия населению Сирии», — говорится в сообщении.

«При этом была подчеркнута необходимость скорейшего запуска инклюзивного межсирийского переговорного процесса на основе резолюции 2254 СБ ООН, подтверждена приверженность Москвы и Парижа суверенитету, единству и территориальной целостности САР», — отмечается в документе.

Как ранее сообщала «Газета.ru», президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и обсудил с ним ситуацию в Сирии.

Сохранили законную власть

Борьба Российской Федерации и Ирана с международным терроризмом помогла сохранить легитимные институты власти в САР. Об этом заявил посол Ирана в России Мехди Санаи.