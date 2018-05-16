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Спасатели нашли в лесу под Новосибирском юного «отшельника»
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    Спасатели нашли в лесу под Новосибирском юного «отшельника»

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    Спасатели нашли в лесу под Новосибирском юного «отшельника»

    Новосибирск, 16 мая. Новосибирский подросток ушел из дома в селе Булатово накануне утром, чтобы жить как отшельник в лесу.

    По словам представителей региональной аварийно-спасательной службы, в минувший вторник, 15 мая, подросток из населенного пункта Булатово собрал свои вещи, взял ранец и отправился в лес, чтобы остаться там жить.

    В оперативно-разыскных мероприятиях участвовали 69 человек, а также 14 единиц техники. Юного «отшельника» нашли сотрудники правоохранительных органов спустя два часа после начала поисковой операции, пишет «Политэксперт».

    Выясняются все обстоятельства и детали случившегося.

    Автор: Дана Балан
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