Спасатели нашли в лесу под Новосибирском юного «отшельника»

Новосибирск, 16 мая. Новосибирский подросток ушел из дома в селе Булатово накануне утром, чтобы жить как отшельник в лесу.

По словам представителей региональной аварийно-спасательной службы, в минувший вторник, 15 мая, подросток из населенного пункта Булатово собрал свои вещи, взял ранец и отправился в лес, чтобы остаться там жить.

В оперативно-разыскных мероприятиях участвовали 69 человек, а также 14 единиц техники. Юного «отшельника» нашли сотрудники правоохранительных органов спустя два часа после начала поисковой операции, пишет «Политэксперт».

Выясняются все обстоятельства и детали случившегося.