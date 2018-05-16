Роскомнадзор направил Facebook запрос после утечки данных пользователей

Москва, 16 мая. Роскомнадзор направил запрос в компанию Facebook из-за утечки данных трех миллионов пользователей соцсети, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее появилась информация о том, что данные пользователей из приложения в Facebook, которые были связаны с прохождением психологических тестов, в течение четырех лет были в свободном доступе. Таким образом, произошла утечка данных трех миллионов пользователей.

«Роскомнадзор направил в Facebook запрос с целью уточнить, был ли допущен допуск неограниченного круга лиц к персональным данным российских пользователей социальной сети», — приводит слова представителей пресс-службы ведомства «Интерфакс».

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