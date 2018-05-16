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Картина Малевича продана на аукционе за рекордные 85 млн долларов
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    Картина Малевича продана на аукционе за рекордные 85 млн долларов

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    Картина Малевича продана на аукционе за рекордные 85 млн долларов

    Нью-Йорк, 16 мая. Картина художника-авангардиста Казимира Малевича «Супрематическая композиция», написанная в 1916 году, ушла с молотка за более чем 85,8 миллиона долларов.

    Как сообщается в аккаунте аукционного дома Christie's в Twitter, первоначально эксперты оценивали полотно в 70 миллионов долларов.

    Отмечается, что итоговая стоимость стала рекордной. Картину на продажу выставил неизвестный покупатель, который ранее приобрел ее за более чем 60 миллионов долларов.

    Ранее URA.ru писало, что на картине 1860 года обнаружили девушку с iPhone. Пользователи соцсетей обнаружили предмет, похожий на iPhone, на картине австрийца Фердинанда Георга Вальдмюллера «Ожидаемая» 1860 года. 

    Автор: Анна Иванова
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