Картина Малевича продана на аукционе за рекордные 85 млн долларов

Нью-Йорк, 16 мая. Картина художника-авангардиста Казимира Малевича «Супрематическая композиция», написанная в 1916 году, ушла с молотка за более чем 85,8 миллиона долларов.

Как сообщается в аккаунте аукционного дома Christie's в Twitter, первоначально эксперты оценивали полотно в 70 миллионов долларов.

Отмечается, что итоговая стоимость стала рекордной. Картину на продажу выставил неизвестный покупатель, который ранее приобрел ее за более чем 60 миллионов долларов.

