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Эксперты обнаружили новый вирус, использующий образ Сталина и гимн СССР
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    Эксперты обнаружили новый вирус, использующий образ Сталина и гимн СССР

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    Эксперты обнаружили новый вирус, использующий образ Сталина и гимн СССР

    Нью-Йорк, 16 мая. Специалисты по кибербезопасности MalwareHunterTeam зафиксировали новый экранный блокировщик под названием StalinLocker или StalinScreamer, который ликвидирует данные на дисках компьютеров, если пользователь не введет верный код. Об этом пишет ресурс Bleeping Computer.

    Отмечается, что при исполнении StalinLocker формирует инструмент своего автоматического запуска и пытается остановить другие процессы.

    По данным ресурса, зловредная программа отводит для ввода кода всего десять минут. За это время на экран выводится картинка с портретом советского руководителя Иосифа Сталина, а также исполняется гимн Советского Союза и начинается обратный отсчет до начала момента ликвидации файлов.

    В том случае если пользователь вводит верный код, блокировщик прекращает работу и удаляет инструмент собственного автоматического запуска.

    Как определили специалисты, код разблокировки можно установить при помощи вычисления разности между текущей датой, то есть моментом, когда программа была выполнена, и датой образования Советского Союза.

    Автор: Дана Балан
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