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В Канаде заявили, что соглашение НАФТА «очень близко» к подписанию
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    В Канаде заявили, что соглашение НАФТА «очень близко» к подписанию

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    В Канаде заявили, что соглашение НАФТА «очень близко» к подписанию

    Оттава, 16 мая. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил во вторник, что сделка по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) «очень близка» к заключению. По данным телеканала CBC, Трюдо уточнил, что есть хорошая возможность достичь результата, который устроит США, Канаду и Мексику. Он уточнил, что стороны будут усиленно работать, чтобы достичь соглашения в ближайшие дни.

    Трюдо добавил, что сделка по НАФТА «очень близка» к заключению, но все же еще требуется время, чтобы решить все вопросы.

    Напомним, три государства с 2017 года обсуждают актуализацию Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Ранее американский президент Дональд Трамп потребовал провести новые переговоры, мотивируя это большим торговым дефицитом США по отношению к партнерам.

    В Канаде заявили, что соглашение НАФТА «очень близко» к подписанию

    Автор: Анна Иванова
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