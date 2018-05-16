Сирия: жители Ракки выступили против курдов, которых поддерживают США

Ракка, 16 мая. Жители сирийского города Ракка вышли на улицы, где устроили акцию против курдов, которых поддерживают США.

Город Ракка пережил огромное количество атак и разрушений из-за действий авиации международной коалиции под руководством США, которая проводила антитеррористическую операцию в регионе. Кроме того, местные жители возмущены действиями курдов, которых поддерживает Вашингтон. По словам сирийцев, контролирующие этот район курды осуществляют «принудительные вербовки», используя при этом «жесткие меры».

Как передают зарубежные СМИ, жители деревни Аль-Джарниех вышли на улицы с акцией протеста против курдов, которых поддерживают США. По некоторым данным, по меньшей мере семь протестующих были арестованы во время волнения.