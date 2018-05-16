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Встретили овациями: критики в Каннах высоко оценили новый фильм Ларса фон Триера
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    Встретили овациями: критики в Каннах высоко оценили новый фильм Ларса фон Триера

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    Встретили овациями: критики в Каннах высоко оценили новый фильм Ларса фон Триера

    Москва, 16 мая. Критики в Каннах высоко оценили новый фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», встретив ленту овациями.

    «Дом, который построил Джек» стал первой картиной режиссера после семи лет молчания. Лента рассказывает о серийном убийце в Америке в 70-е годы. Пять совершенных им убийств представлены с точки зрения самого Джека, который относился к этому как к произведению искусства.

    В фильме снимались такие актеры, как Мэтт Диллон, Ума Турман, Шиван Фэллон и Райли Кио. На Каннском фестивале лента была представлена накануне. Как сообщали СМИ, зрители новинку не оценили: во время показа сотни из них покинули зал. Однако критики точку зрения аудитории не разделили, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее, как сообщало URA.RU, на пресс-конференции на каннском фестивале режиссер Жан-Люк Годар призвал добрее относиться к России.

    Автор: Василий Котов
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