Встретили овациями: критики в Каннах высоко оценили новый фильм Ларса фон Триера

Москва, 16 мая. Критики в Каннах высоко оценили новый фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», встретив ленту овациями.

«Дом, который построил Джек» стал первой картиной режиссера после семи лет молчания. Лента рассказывает о серийном убийце в Америке в 70-е годы. Пять совершенных им убийств представлены с точки зрения самого Джека, который относился к этому как к произведению искусства.

В фильме снимались такие актеры, как Мэтт Диллон, Ума Турман, Шиван Фэллон и Райли Кио. На Каннском фестивале лента была представлена накануне. Как сообщали СМИ, зрители новинку не оценили: во время показа сотни из них покинули зал. Однако критики точку зрения аудитории не разделили, передает РИА Новости.

Напомним, ранее, как сообщало URA.RU, на пресс-конференции на каннском фестивале режиссер Жан-Люк Годар призвал добрее относиться к России.