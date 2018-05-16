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Весь мир
Пытавшийся сорвать номер на «Евровидении-2018» пранкер пожаловался на избиения
Весь мир
Пытавшийся сорвать номер на «Евровидении-2018» пранкер пожаловался на избиения
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    Пытавшийся сорвать номер на «Евровидении-2018» пранкер пожаловался на избиения

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    Пытавшийся сорвать номер на «Евровидении-2018» пранкер пожаловался на избиения

    Лиссабон, 16 мая. Мужчина, вырвавший микрофон у представительницы Великобритании в финале конкурса «Евровидение-2018» заявил, что после инцидента его избивали.

    Как пишет Sun, во время выступления певицы SuRie мужчина пытался сорвать номер, но был задержан охранниками, а артистка продолжила петь. По данным издания, нарушитель назвался пранкером Dr ACactivism.

    Он рассказал, что его избивали в течение десяти минут «без всякой жалости». Мужчина при этом не указал, кто применил в отношении него насилие. По словам пранкера, он «уже мертв и убит за кулисами». Он также считает, что охранники «отказали ему в праве участвовать в современной истории».

    Напомним, «Евровидение-2018» прошло в субботу в Лиссабоне.

    Пытавшийся сорвать номер на «Евровидении-2018» пранкер пожаловался на избиения

    Автор: Анна Иванова
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