Пытавшийся сорвать номер на «Евровидении-2018» пранкер пожаловался на избиения

Лиссабон, 16 мая. Мужчина, вырвавший микрофон у представительницы Великобритании в финале конкурса «Евровидение-2018» заявил, что после инцидента его избивали.

Как пишет Sun, во время выступления певицы SuRie мужчина пытался сорвать номер, но был задержан охранниками, а артистка продолжила петь. По данным издания, нарушитель назвался пранкером Dr ACactivism.

Он рассказал, что его избивали в течение десяти минут «без всякой жалости». Мужчина при этом не указал, кто применил в отношении него насилие. По словам пранкера, он «уже мертв и убит за кулисами». Он также считает, что охранники «отказали ему в праве участвовать в современной истории».

Напомним, «Евровидение-2018» прошло в субботу в Лиссабоне.