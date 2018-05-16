В Белом доме объяснили, зачем Трамп упразднил должность координатора по вопросам кибербезопасности

Вашингтон, 16 мая. Американский лидер Дональд Трамп упразднил должность координатора администрации Соединенных Штатов по вопросам кибербезопасности. Об этом во вторник рассказал представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Роберт Палладино.

Он пояснил, что данная мера предпринята для усиления по наделению более широкими полномочиями и возможностями старших директоров СНБ.

«Оптимизация системы управления позволит улучшить эффективность работы, уменьшит бюрократизм и повысит ответственность», — подчеркнул Палладино.

Он напомнил, что в СНБ есть два старших директора, которые курируют вопросы, связанные с кибербезопасностью, а их рабочие кабинеты расположены рядом, и они смогут без проблем координировать действия всех ведомств державы по обороне от проникновения в правительственные компьютеры.

Палладино также сообщил, что должность координатора была упразднена после того, как на минувшей неделе ушел в отставку Роб Джойс.