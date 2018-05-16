ЕС и Иран восстановят ядерную сделку без США в кратчайшие сроки

Брюссель, 16 мая. ЕС и Иран договорились восстановить в кратчайшие сроки ядерную сделку, которая оказалась на грани срыва после того, как США приняли решение выйти из соглашения.

К такому итогу пришли накануне в ходе консультаций главы МИД Ирана, Франции, Великобритании и Германии. Консультации проходили под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

По словам Могерини, стороны пришли к взаимопониманию, что в настоящее время сделка находится в реанимации, и ее нужно как можно скорее вывести из этого состояния. Они также подтвердили, что намерены и дальше придерживаться условий соглашения, несмотря на выход из него Вашингтона.

«Сегодня главная цель — спасти иранскую ядерную сделку и все ее аспекты», — подчеркнула Могерини.

Она добавила, что на консультациях обсуждались конкретные практические экономические меры по поддержке договора. Как добавил после переговоров глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, Тегеран с европейскими партнерами запустили процесс и достигли политической договоренности о дальнейших шагах для сохранения СВПД.

Напомним, как сообщала «Газета.ру», президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану 8 мая. Он заявил, что Вашингтон введет против Тегерана санкции «самого высокого уровня» в ближайшее время.