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Сирия: ВКС РФ и правительственные силы атаковали позиции ИГ на юге Дамаска
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    Сирия: ВКС РФ и правительственные силы атаковали позиции ИГ на юге Дамаска

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    Сирия: ВКС РФ и правительственные силы атаковали позиции ИГ на юге Дамаска

    Дамаск, 16 мая. Российские ВКС в среду утром начали операцию в южной части Дамаска, нацелившись на несколько позиций террористов запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1.

    Как пишет Al-Masdar News, утром российские и сирийские войска начали массированную атаку и наступление. Отмечается, что шум от ударов был слышен по всей столице Сирии.

    По данным издания, операция проводилась в Хаджар-Аль-Асваде, лагере Ярмук и Аль-Тадамоне. Журналисты добавили, что 42-я бригада САА 4-й механизированной дивизии вместе с Ливаа Аль-Кудс штурмовала последние позиции ИГИЛ2 вдоль юго-западной оси 30-й улицы.

    Сирия: ВКС РФ и правительственные силы атаковали позиции ИГ на юге Дамаска

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Анна Иванова
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