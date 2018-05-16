Сирия: ВКС РФ и правительственные силы атаковали позиции ИГ на юге Дамаска

Дамаск, 16 мая. Российские ВКС в среду утром начали операцию в южной части Дамаска, нацелившись на несколько позиций террористов запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1.

Как пишет Al-Masdar News, утром российские и сирийские войска начали массированную атаку и наступление. Отмечается, что шум от ударов был слышен по всей столице Сирии.

По данным издания, операция проводилась в Хаджар-Аль-Асваде, лагере Ярмук и Аль-Тадамоне. Журналисты добавили, что 42-я бригада САА 4-й механизированной дивизии вместе с Ливаа Аль-Кудс штурмовала последние позиции ИГИЛ2 вдоль юго-западной оси 30-й улицы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.