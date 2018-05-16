Красный уровень тревоги из-за извергающегося вулкана объявили на Гавайях

Гавайи, 16 мая. Из-за усиления извержения вулкана Килауэа на Гавайях объявлен красный уровень тревоги.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные геологической службы США, специалисты которой заявили, что облака вулканического пепла поднимаются в воздух более чем на 3,5 километра.

Как считают в геологической службе, активность вулкана может стать взрывоопасной в любой момент. Эксперты с тревогой констатируют, что интенсивность выбрасывания пепла и создания трещин повышается.

Напомним, что ранее ФАН сообщал о том, что власти Гавайев объявили эвакуацию из-за извержения вулкана Килауэа — в его районе возникло не менее 18 вулканических трещин.