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Красный уровень тревоги из-за извергающегося вулкана объявили на Гавайях
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    Красный уровень тревоги из-за извергающегося вулкана объявили на Гавайях

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    Красный уровень тревоги из-за извергающегося вулкана объявили на Гавайях

    Гавайи, 16 мая. Из-за усиления извержения вулкана Килауэа на Гавайях объявлен красный уровень тревоги.

    Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные геологической службы США, специалисты которой заявили, что облака вулканического пепла поднимаются в воздух более чем на 3,5 километра.

    Как считают в геологической службе, активность вулкана может стать взрывоопасной в любой момент. Эксперты с тревогой констатируют, что интенсивность выбрасывания пепла и создания трещин повышается. 

    Напомним, что ранее ФАН сообщал о том, что власти Гавайев объявили эвакуацию из-за извержения вулкана Килауэа — в его районе возникло не менее 18 вулканических трещин.

    Автор: Константин Терехов
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