Видео обрушения трибуны во время интервью с Иньестой появилось в Сети
Барселона, 16 мая. По меньшей мере 18 человек получили ранения при обрушении установленной для съемок телевизионного шоу трибуны на футбольном стадионе «Ла Саталия» в Барселоне. Об этом пишет спортивное издание Marca.
Aumentan a 18 los heridos tras derrumbarse una grada en una entrevista de Risto Mejide a Iniesta https://t.co/VmNBTVEh5V pic.twitter.com/8czCEgSSai— Tiramillas (@tiramillas) May 15, 2018
По данным газеты, происшествие случилось во время интервью с испанским хавбеком Андресом Иньестой.
В ходе съемок передачи «Честер» на поле был оборудован стенд, на котором находились зрители, но во время интервью с полузащитником сливочных Иньестой трибуна упала, пишет «Свободная пресса».
Сперва сообщалось об 11 пострадавших, но позже их число увеличилось до 18, пишет Infox.ru.
В настоящее время специалисты не выяснили точные причины обрушения, но, по предварительным данным, трибуна не выдержала веса 50 человек, которые на ней располагались.
Сам футболист в своем микроблоге социальной сети Twitter пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, передает телеканал «360».
Después del susto que nos hemos llevado todos esta mañana, quiero enviar un mensaje de apoyo y ánimo a todos los que estábamos hoy allí y esperar que los heridos se recuperen lo antes posible. Un abrazo a todos. @Chester_cuatro— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 15, 2018