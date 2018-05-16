Видео обрушения трибуны во время интервью с Иньестой появилось в Сети

Барселона, 16 мая. По меньшей мере 18 человек получили ранения при обрушении установленной для съемок телевизионного шоу трибуны на футбольном стадионе «Ла Саталия» в Барселоне. Об этом пишет спортивное издание Marca.

Aumentan a 18 los heridos tras derrumbarse una grada en una entrevista de Risto Mejide a Iniesta https://t.co/VmNBTVEh5V pic.twitter.com/8czCEgSSai — Tiramillas (@tiramillas) May 15, 2018

По данным газеты, происшествие случилось во время интервью с испанским хавбеком Андресом Иньестой.

В ходе съемок передачи «Честер» на поле был оборудован стенд, на котором находились зрители, но во время интервью с полузащитником сливочных Иньестой трибуна упала, пишет «Свободная пресса».

Сперва сообщалось об 11 пострадавших, но позже их число увеличилось до 18, пишет Infox.ru.

В настоящее время специалисты не выяснили точные причины обрушения, но, по предварительным данным, трибуна не выдержала веса 50 человек, которые на ней располагались.

Сам футболист в своем микроблоге социальной сети Twitter пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, передает телеканал «360».