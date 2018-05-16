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Политика
Супруга задержанного в Киеве журналиста Вышинского рассказала о проблемах со здоровьем мужа
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    Супруга задержанного в Киеве журналиста Вышинского рассказала о проблемах со здоровьем мужа

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    Супруга задержанного в Киеве журналиста Вышинского рассказала о проблемах со здоровьем мужа

    Москва, 16 мая. Супруга задержанного в Киеве главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского Ирина Вышинская заявила, что у ее мужа есть проблемы со здоровьем, из-за которых он не может обходиться без медикаментов.

    Об этом она рассказала в эфире Первого канала. Вышинская уточнила, что ее беспокоят проблемы со здоровьем супруга. Она также добавила, что не обладает информацией о состоянии мужа. По словам Вышинской, Кирилл Вышинский не может обходиться без медикаментов.

    Ранее сообщалось, что журналиста отправят из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. Напомним, во вторник СБУ в Киеве провела операцию против «РИА Новости Украина» и обвинила сотрудников издания в государственной измене.

    Супруга задержанного в Киеве журналиста Вышинского рассказала о проблемах со здоровьем мужа

    Автор: Анна Иванова
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