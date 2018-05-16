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Речь Путина на инаугурации вызвала интерес у более чем 80% россиян
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    Речь Путина на инаугурации вызвала интерес у более чем 80% россиян

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    Речь Путина на инаугурации вызвала интерес у более чем 80% россиян

    Москва, 16 мая. Речь Владимира Путина во время церемонии вступления в должность президента РФ вызвала интерес у 81% следивших за событием россиян.

    Как сообщает РИА Новости, об этом говорится  в свежем исследовании, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения. В целом же инаугурация Путина привлекла внимание 57% жителей России.

    «Речь главы государства вызвала интерес более чем у трех четвертей опрошенных (81%), следивших за ней в онлайн-режиме или ознакомившихся с основными моментами позднее из СМИ», — говорится в пояснительной записке к опросу.

    К слову, больше всего в речи национального лидера гражданам понравились тезисы о социальной политике и службе народу, развитии страны, борьбе с бедностью и повышении уровня жизни.

    Добавим, что прямую трансляцию вступления в должность президента России Владимира Путина смотрел каждый пятый россиянин, еще треть граждан большой страны увидели основные моменты в новостях.

    Автор: Константин Терехов
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