Речь Путина на инаугурации вызвала интерес у более чем 80% россиян

Москва, 16 мая. Речь Владимира Путина во время церемонии вступления в должность президента РФ вызвала интерес у 81% следивших за событием россиян.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в свежем исследовании, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения. В целом же инаугурация Путина привлекла внимание 57% жителей России.

«Речь главы государства вызвала интерес более чем у трех четвертей опрошенных (81%), следивших за ней в онлайн-режиме или ознакомившихся с основными моментами позднее из СМИ», — говорится в пояснительной записке к опросу.

К слову, больше всего в речи национального лидера гражданам понравились тезисы о социальной политике и службе народу, развитии страны, борьбе с бедностью и повышении уровня жизни.

Добавим, что прямую трансляцию вступления в должность президента России Владимира Путина смотрел каждый пятый россиянин, еще треть граждан большой страны увидели основные моменты в новостях.