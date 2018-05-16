«Важное средство сдерживания»: Япония отреагировала на военные учения США и Южной Кореи

Токио, 16 мая. Япония отреагировала на совместные военные учения США и Южной Кореи, назвав их важным средством сдерживания, несмотря на то, что учения привели к отказу КНДР от переговоров с Сеулом и намерению отказаться от саммита с Вашингтоном.

По словам заместителя генерального секретаря кабинета министров Японии Ясутоси Нисимуры, учения якобы важны для поддержания мира и безопасности в регионе.

«Совместные американо-южнокорейские и японо-американские военные учения представляют собой важную опору сил сдерживания и трехстороннего сотрудничества в области безопасности и обороны», — сказал он.

Напомним, 11 мая начались совместные учения США и Южной Кореи Max Thunder. КНДР из-за них отказалась от переговоров на министерском уровне с Южной Кореей, которые должны были состояться в среду. Также под вопросом оказалось проведение саммита Северной Кореи с США.

Напомним, ранее, как сообщало URA.RU, президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдут 12 июня в Сингапуре.