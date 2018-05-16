Василевский и Кучеров вошли в тройку звезд игрового дня в НХЛ

Тампа (Флорида, США), 16 мая. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой третьего матча финальной серии Восточной конференции НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщается в микроблоге Лиги в сети Twitter.

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The @TBLightning take Game 3! #StanleyCup pic.twitter.com/olxp67GP9v — NHL (@NHL) May 16, 2018

В поединке, который окончился со счетом 4:2 в пользу «Тампы», российский вратарь парировал 36 из 38 бросков. Второй звездой вечера стал защитник флоридского клуба Виктор Хедман, в активе которого три (1+2) очка.

Третьей звездой признан российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, записавший на свой счет два (1+1) очка.

Как сообщает «Газета.Ru», «Тампа» сумела сократить отставание в серии до четырех побед — 1-2.