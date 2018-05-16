Меню
Политика
Трамп поздравил Пашиняна с избранием на должность премьера Армении с опозданием на неделю
Весь мир
Пытавшийся сорвать номер на «Евровидении-2018» пранкер пожаловался на избиения
Следующая новость
Загрузка...

    Трамп поздравил Пашиняна с избранием на должность премьера Армении с опозданием на неделю

    54

    Трамп поздравил Пашиняна с избранием на должность премьера Армении с опозданием на неделю

    Ереван, 16 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил поздравление премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с его избранием на должность. Об этом рассказали в посольстве Армении в Вашингтоне.

    Американский лидер отметил, что ждет с нетерпением совместной работы в многочисленных сферах, которые представляют взаимный интерес для США и Армении. Трамп уточнил, что среди таких направлений укрепление торговых связей, демократических институтов и региональной безопасности.

    Напомним, 8 мая парламент Армении избрал премьер-министром республики Никола Пашиняна. Ранее «Газета.ru» писала, что президент России Владимир Путин впервые встретился с премьер-министром Армении Пашиняном. 

    Трамп поздравил Пашиняна с избранием на должность премьера Армении с опозданием на неделю

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.