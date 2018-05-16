Трамп поздравил Пашиняна с избранием на должность премьера Армении с опозданием на неделю

Ереван, 16 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил поздравление премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с его избранием на должность. Об этом рассказали в посольстве Армении в Вашингтоне.

Американский лидер отметил, что ждет с нетерпением совместной работы в многочисленных сферах, которые представляют взаимный интерес для США и Армении. Трамп уточнил, что среди таких направлений укрепление торговых связей, демократических институтов и региональной безопасности.

Напомним, 8 мая парламент Армении избрал премьер-министром республики Никола Пашиняна. Ранее «Газета.ru» писала, что президент России Владимир Путин впервые встретился с премьер-министром Армении Пашиняном.