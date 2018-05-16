«Полная безнадега»: Захарова объяснила украинские заявления о Крымском мосте

Керчь, 16 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила украинские заявления о Крымском мосте, отметив, что они делаются от отчаяния и «полной безнадеги».

По словам Захаровой, слова Киева, последовавшие за открытием переправы, являются проявлением своеобразного чувства юмора украинских властей.

«Это такой юмор, сарказм, но мне кажется, это уже от отчаяния, полной безнадеги делаются такие заявления: страшные, злобные», — считает официальный представитель МИД РФ.

Как добавила Захарова, несмотря на выбор жителей Крыма в пользу России, между Киевом и Москвой всегда можно выстроить отношения и наладить связи. Она подчеркнула, что жечь мосты никто не собирается.

«Никто не собирался жечь мосты, все собирались только их строить, поэтому зачем им (украинским политикам – прим. ФАН) было делать такие комментарии, совершенно непонятно», — сказала Захарова.

Она обратила внимание, что все заявления Киева отличаются противоречивостью, призвала украинских коллег определиться, а остальных не обращать внимания на подобного рода заявления. Официальный представитель МИД РФ также предположила, что украинская пропаганда продолжит утверждать, что воссоединение Крыма с РФ якобы произошло «не по-настоящему» и «через силу».

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение Крыма с РФ. Однако Киев отказывается признавать результаты народного волеизъявления и продолжает заявлять, что Крым якобы является «украинской территорией».

Накануне автодорожную часть Крымского моста торжественно открыл президент РФ Владимир Путин. Власти республики назвали событие политической победой России, которая смогла реализовать проект, несмотря на санкции и сложную обстановку на международной политической арене. Из Киева после открытия моста последовали провокационные заявления. В частности, президент Украины Петр Порошенко заявил, что переправа якобы понадобится «оккупантам», когда они будут покидать полуостров.

Как сообщало URA.RU, 16 мая по Крымскому мосту открылось движение для легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Официальный представитель МИД РФ стала одной из первых, кто проехал по переправе.