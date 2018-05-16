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Первая тысяча автомобилей и мотоциклов проехала по Крымскому мосту
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    Первая тысяча автомобилей и мотоциклов проехала по Крымскому мосту

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    Первая тысяча автомобилей и мотоциклов проехала по Крымскому мосту

    Севастополь, 16 мая. Свыше 600 транспортных средств проехало за первые 60 минут работы Крымского моста со стороны российского полуострова и более 500 — со стороны Кубани. Об этом говорится в сообщении информационного центра «Крымский мост».

    «За первый час движения по Крымскому мосту — в период с 05.30 до 06.30 — прошло более 500 транспортных средств в сторону Крыма и более 600 в сторону Краснодарского края», — следует из сообщения.

    Первая тысяча автомобилей и мотоциклов проехала по Крымскому мосту

    Также отмечается, что автомобильное движение идет в штатном режиме.

    Напомним, в минувший вторник российский лидер Владимир Путин открыл автомобильную часть Крымского моста, а утром в среду, 16 мая, мост через Керченский пролив открылся для проезда автомобильного транспорта и пассажирских автобусов с двух берегов.

    Автор: Дана Балан
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