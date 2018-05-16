Женщина в США умерла, отказавшись от лечения рака ради рождения здоровых детей

Вашингтон, 16 мая. Жительница Соединенных Штатов Америки, отказавшаяся от лечения рака ради рождения здоровых близнецов, умерла. Как пишет GoFundMe, ранее была запущена акция по сбору средств для больной.

32-летняя Даниэль Дик скончалась через десять месяцев после рождения малышей. Осенью 2011 года медики удалили женщине меланому. В течение пяти лет пациентка наблюдалась у дерматолога. В 2015 году у Дик родился первый ребенок. В время второй беременности произошел рецидив. Женщина быстро уставала, а на пятом месяце уже не могла говорить отдельные фразы. Врачи выявили у жительницы США метастазы в мозге и кишечнике, которые затем удалили.

Они рассказали пациентке, что она проживет еще пять лет, если начнет лечиться лучевой терапией. Однако американка отказалась от этого для рождения здоровых детей.