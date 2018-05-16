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Космический мусор будут расстреливать с МКС при помощи лазерной пушки
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    Космический мусор будут расстреливать с МКС при помощи лазерной пушки

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    Космический мусор будут расстреливать с МКС при помощи лазерной пушки

    Москва, 16 мая. Международная космическая станция в обозримом будущем будет оснащена лазерной пушкой.

    Об этом РИА Новости сообщил председатель экспертной группы Совета по космическим угрозам Борис Шустов, по словам которого при помощи высокотехнологического оборудования будет вестись борьба с космическим мусором. 

    Это вопрос уже давно обсуждался в научных кругах и наконец перешел из теоретической области в практическую: международная группа ученых из Италии, Франции, Японии и России приступила к разработке подобной установки.

    «Все они будут думать над применением орбитальных лазеров, размещенных на МКС, чтобы избежать столкновений с малыми, но самыми многочисленными и поэтому самыми опасными обломками космического мусора», — рассказал Шустов.

    К слову, сейчас для защиты Международной космической станции от космического мусора в нужное время несколько раз в год проводятся маневры уклонения.

    Автор: Константин Терехов
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