Космический мусор будут расстреливать с МКС при помощи лазерной пушки

Москва, 16 мая. Международная космическая станция в обозримом будущем будет оснащена лазерной пушкой.

Об этом РИА Новости сообщил председатель экспертной группы Совета по космическим угрозам Борис Шустов, по словам которого при помощи высокотехнологического оборудования будет вестись борьба с космическим мусором.

Это вопрос уже давно обсуждался в научных кругах и наконец перешел из теоретической области в практическую: международная группа ученых из Италии, Франции, Японии и России приступила к разработке подобной установки.

«Все они будут думать над применением орбитальных лазеров, размещенных на МКС, чтобы избежать столкновений с малыми, но самыми многочисленными и поэтому самыми опасными обломками космического мусора», — рассказал Шустов.

К слову, сейчас для защиты Международной космической станции от космического мусора в нужное время несколько раз в год проводятся маневры уклонения.