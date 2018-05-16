Мотострелки при поддержке Су-24 ликвидировали «террористов» в Заполярье

Москва, 16 мая. Мотострелки Северного флота при поддержке двух истребителей Су-24 в ходе военных учений ликвидировали условных «террористов» в Мурманской области. Об этом пишет издание Вооруженных сил РФ (ВС) «Красная звезда».

По данным газеты, в Заполярье российские мотострелки нейтрализовали условных «террористов» на «джихад-мобилях».

Отмечается, что согласно сценарию учения были найдены группы «террористов», которые располагались вдоль государственной границы Российской Федерации.

«По информации разведки, «противник» располагал разными видами вооружения», — следует из сообщения.

Во время учений военные Северного флота благополучно отражали атаки условного врага. Прицельный огонь велся из средств артиллерийских, мотострелковых и танковых подразделений.

«Террористы» были нейтрализованы, поскольку не смогли прорвать оборону. В завершении учений в небе появились два бомбардировщика Су-24, которые уничтожили резервы «противника», говорится в издании.

В общей сложности в учениях участвовало 240 единиц военной и специальной техники и порядка 1200 военных.