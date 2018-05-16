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Мотострелки при поддержке Су-24 ликвидировали «террористов» в Заполярье
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    Мотострелки при поддержке Су-24 ликвидировали «террористов» в Заполярье

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    Мотострелки при поддержке Су-24 ликвидировали «террористов» в Заполярье

    Москва, 16 мая. Мотострелки Северного флота при поддержке двух истребителей Су-24 в ходе военных учений ликвидировали условных «террористов» в Мурманской области. Об этом пишет издание Вооруженных сил РФ (ВС) «Красная звезда».

    По данным газеты, в Заполярье российские мотострелки нейтрализовали условных «террористов» на «джихад-мобилях».

    Отмечается, что согласно сценарию учения были найдены группы «террористов», которые располагались вдоль государственной границы Российской Федерации.

    «По информации разведки, «противник» располагал разными видами вооружения», — следует из сообщения.

    Во время учений военные Северного флота благополучно отражали атаки условного врага. Прицельный огонь велся из средств артиллерийских, мотострелковых и танковых подразделений.

    «Террористы» были нейтрализованы, поскольку не смогли прорвать оборону. В завершении учений в небе появились два бомбардировщика Су-24, которые уничтожили резервы «противника», говорится в издании.

    В общей сложности в учениях участвовало 240 единиц военной и специальной техники и порядка 1200 военных.

    Автор: Дана Балан
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