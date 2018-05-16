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В Нидерландах обнаружили неизвестную ранее картину кисти Рембрандта
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    В Нидерландах обнаружили неизвестную ранее картину кисти Рембрандта

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    В Нидерландах обнаружили неизвестную ранее картину кисти Рембрандта

    Амстердам, 16 мая. Ранее неизвестная картина голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна была обнаружена в Нидерландах.

    Как пишет NRC Handelsblad, ссылаясь на экспертов, «Портрет молодого человека» был написан в 1634 году. По данным издания, историк Ян Сикс приобрел на аукционе полтора года назад картину за 137 тысяч фунтов.

    Полотно, как предполагалось, принадлежало ученику Рембрандта. Однако 15 экспертов подтвердили, что картина является произведением самого Рембрандта.

    Как пишет «Газета.ru», сейчас полотно выставлено в Амстердаме. Сикс планирует через некоторое время выставить портрет на аукцион.

    В Нидерландах обнаружили неизвестную ранее картину кисти Рембрандта

    Автор: Анна Иванова
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