Стала известна причина остановки сноса ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Кемерово, 16 мая. Работы по сносу сгоревшего в Кемерове торгового центра «Зимняя вишня» были приостановлены.

Как сообщает РБК, такое решение было принято в связи с тем, что здание ТЦ является вещественным доказательством в уголовном деле о страшной трагедии, и решения об исключении «Зимней вишни» из вещдоков дела не было принято.

«Никакого решения об исключения здания из числа вещдоков или решения о его уничтожении нет. Сегодня мы разговаривали со следователями, и они подтвердили, что здание — вещдок», — заявил представляющий интересы пострадавших и арендаторов адвокат Дмитрий Малинин.

Снос здания, который инициировал врио губернатора Кузбасса Сергеем Цивилевым, начался накануне утром — во вторник тяжелая техника начала разбирать одно из шести прилегающих к ТЦ зданий, которое не затронул пожар.

Напомним, что страшный пожар в «Зимней вишне» начался 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, еще 79 пострадали.

