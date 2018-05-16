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Стала известна причина остановки сноса ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
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    Стала известна причина остановки сноса ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

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    Стала известна причина остановки сноса ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

    Кемерово, 16 мая. Работы по сносу сгоревшего в Кемерове торгового центра «Зимняя вишня» были приостановлены.

    Как сообщает РБК, такое решение было принято в связи с тем, что здание ТЦ является вещественным доказательством в уголовном деле о страшной трагедии, и решения об исключении «Зимней вишни» из вещдоков дела не было принято.

    «Никакого решения об исключения здания из числа вещдоков или решения о его уничтожении нет. Сегодня мы разговаривали со следователями, и они подтвердили, что здание — вещдок», — заявил представляющий интересы пострадавших и арендаторов адвокат Дмитрий Малинин. 

    Снос здания, который инициировал врио губернатора Кузбасса Сергеем Цивилевым, начался накануне утром — во вторник тяжелая техника начала разбирать одно из шести прилегающих к ТЦ зданий, которое не затронул пожар.

    Напомним, что страшный пожар в «Зимней вишне» начался 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, еще 79 пострадали.
     

    Автор: Константин Терехов
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