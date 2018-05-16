Бывшего сотрудника ЦРУ подозревают в передаче данных порталу WikiLeaks

Вашингтон, 16 мая. Бывшая сотрудника Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки подозревают в передаче секретных данных ведомства организации WikiLeaks.

Отмечается, что сейчас он находится под стражей из-за другого разбирательства. Как пишет The Washington Post, к утечке данных причастен Джошуа Эдам Шульте. По данным СМИ, в 2017 году он передал WikiLeaks данные о программных средствах, используемых для хакерских атак и электронной слежки.

Во время обысков в квартире Шульте специальные службы проанализировали данные на его компьютере. Официальных обвинений пока предъявлено не было.

Как пишет «ФедералПресс», до ЦРУ Шульте работал в Агентстве национальной безопасности США.