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16 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин подписал указ по десяти вице-премьерам в правительстве
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    16 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин подписал указ по десяти вице-премьерам в правительстве

    Населенные пункты на востоке провинции Хомс в Сирии освобождены от боевиков. КНДР отменяет встречу на высоком уровне с Южной Кореей. Запущено движение автомобилей по Крымскому мосту.
    8:42 16 Мая 2018
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    Населенные пункты на востоке провинции Хомс в Сирии освобождены от боевиков

    16 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин подписал указ по десяти вице-премьерам в правительстве

    Четыре населенных пункта на востоке сирийской провинции Хомс полностью освобождены от боевиков. В освобожденных городах подняты сирийские флаги, правопорядок на улицах населенных пунктов обеспечивает военная полиция России и подразделения войск Сирии. К мирной жизни возвращаются города Эль-Хазби, Дейр-Фур, Изеддин и Эль-Ганто. Вывод боевиков и освобождение населенных пунктов стал возможен после достигнутых договоренностей.

    КНДР отменяет встречу на высоком уровне с Южной Кореей

    16 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин подписал указ по десяти вице-премьерам в правительстве

    КНДР отменяет встречу на высоком уровне со своим южным соседом, назначенную на 16 мая. Встречу отменили из-за совместных военных учений США и Южной Кореи. Ранее Пхеньян предложил Южной Корее провести встречу на высоком уровне 16 мая в пункте переговоров, расположенном на границе. Вооруженные силы США и Южной Кореи с 15 апреля проводят в совместные учения. Власти КНДР пригрозили также отменить из-за учений саммит Вашингтон–Пхеньян. 

    Путин подписал указ, по которому в новый Кабмин будут входить 10 вице-премьеров

    16 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин подписал указ по десяти вице-премьерам в правительстве

    Новый кабинет министров Российской Федерации будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства. Соответствующий указ во вторник подписал президент России Владимир Путин. Указом установлено, что глава Кабина имеет десять заместителей, в том числе заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства, заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, первого заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра финансов. 

    Запущено движение автомобилей по Крымскому мосту

    16 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин подписал указ по десяти вице-премьерам в правительстве

    Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив открылось согласно запланированному в среду в 5.30 утра по московскому времени. Легковые автомобили и пассажирские автобусы могут двигаться по переправе по двум полосам в каждом направлении. Максимальная скорость движения по мосту ограничена 90 километрами в час. Проезд по переправе является бесплатным. Напомним, что строительство переправы продлилось 27 месяцев. Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. 
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