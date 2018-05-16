16 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин подписал указ по десяти вице-премьерам в правительстве

Населенные пункты на востоке провинции Хомс в Сирии освобождены от боевиков Четыре населенных пункта на востоке сирийской провинции Хомс полностью освобождены от боевиков. В освобожденных городах подняты сирийские флаги, правопорядок на улицах населенных пунктов обеспечивает военная полиция России и подразделения войск Сирии. К мирной жизни возвращаются города Эль-Хазби, Дейр-Фур, Изеддин и Эль-Ганто. Вывод боевиков и освобождение населенных пунктов стал возможен после достигнутых договоренностей.

КНДР отменяет встречу на высоком уровне с Южной Кореей КНДР отменяет встречу на высоком уровне со своим южным соседом, назначенную на 16 мая. Встречу отменили из-за совместных военных учений США и Южной Кореи. Ранее Пхеньян предложил Южной Корее провести встречу на высоком уровне 16 мая в пункте переговоров, расположенном на границе. Вооруженные силы США и Южной Кореи с 15 апреля проводят в совместные учения. Власти КНДР пригрозили также отменить из-за учений саммит Вашингтон–Пхеньян.

Путин подписал указ, по которому в новый Кабмин будут входить 10 вице-премьеров Новый кабинет министров Российской Федерации будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства. Соответствующий указ во вторник подписал президент России Владимир Путин. Указом установлено, что глава Кабина имеет десять заместителей, в том числе заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства, заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, первого заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра финансов.