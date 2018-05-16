Искренняя заинтересованность: в КНДР назвали важное условие для переговоров Ким Чен Ына и Трампа

Пхеньян, 16 мая. КНДР будет вести переговоры с Соединенными Штатами на высшем уровне лишь в том случае, если глава Белого дома Дональд Трамп заинтересован не только в решении ядерного вопроса, но и в налаживании отношений с северокорейскими властями. Об этом в среду заявил первый заместитель главы дипломатического ведомства Северной Кореи Ким Ге Гван.

«В случае, если администрация Трампа выйдет на переговоры на высшем уровне между США и КНДР с искренней заинтересованностью в улучшении двусторонних отношений, от нас будет положительный ответ», — подчеркнул он, отмечая важное условие переговоров двух лидеров.

Впрочем, если Пхеньян услышит лишь односторонние требования о денуклеаризации, то северокорейские власти «не будут заинтересованы в таком диалоге».

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», переговоры американского и северокорейского лидеров Трампа и Ким Чен Ына предварительно запланированы на 12 июня в Сингапуре.