В Париже оценили идею Тегерана по обходу американских санкций

Париж, 16 мая. Предложение Ирана создать в Европе банк для транзакций в евро с целью избежать попадания под санкции Соединенных Штатов Америки заслуживает того, чтобы его рассмотрели. Об этом заявил член комитета по международным делам Национального собрания Франции Дэлфин О.

Ранее посол Ирана в Берлине Али Маджеди рассказал что Тегеран принимает меры по созданию банка для проведения транзакций в евро со странами Европейского союза.

Создание финансового учреждения позволит Европе торговать совершать транзакции не только с Ираном, но и с РФ, находящейся под ограничительными мерами Вашингтона.