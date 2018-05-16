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В Париже оценили идею Тегерана по обходу американских санкций
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    В Париже оценили идею Тегерана по обходу американских санкций

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    В Париже оценили идею Тегерана по обходу американских санкций

    Париж, 16 мая. Предложение Ирана создать в Европе банк для транзакций в евро с целью избежать попадания под санкции Соединенных Штатов Америки заслуживает того, чтобы его рассмотрели. Об этом заявил член комитета по международным делам Национального собрания Франции Дэлфин О.

    Ранее посол Ирана в Берлине Али Маджеди рассказал что Тегеран принимает меры по созданию банка для проведения транзакций в евро со странами Европейского союза.

    Создание финансового учреждения позволит Европе торговать совершать транзакции не только с Ираном, но и с РФ, находящейся под ограничительными мерами Вашингтона.

    В Париже оценили идею Тегерана по обходу американских санкций

    Автор: Анна Иванова
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