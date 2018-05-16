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«Нервный срыв мирового масштаба»: политик назвал Хиллари Клинтон позором США
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    «Нервный срыв мирового масштаба»: политик назвал Хиллари Клинтон позором США

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    «Нервный срыв мирового масштаба»: политик назвал Хиллари Клинтон позором США

    Вашингтон, 16 мая. Бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Маккоуи  в эфире телеканала Fox Business назвала Хиллари Клинтов позором США.

    Как сообщает РИА Новости, политик напомнила, что бывшая первая леди Соединенных Штатов, экс-глава Государственного департамента, бывший кандидат в президенты США кого только не обвиняла в проигрыше президентской кампании 2016-го года. 

    В списке «виновных» в неудаче Клинтон бывший руководитель ФБР Джеймс Коми, российский лидер Владимир Путин, оппонент Хиллари на праймериз Берни Сандерс, экс-президент США Барак Обама и многие-многие другие.

    «Сейчас у нее нервный срыв мирового масштаба: она едет из страны в страну, из города в город, снова обвиняя то одно, то другое в том, что она проиграла эту гонку», — констатировала Бетси Маккоуи.

    Бывший вице-губернатор также добавила, что такое поведение Хиллари Клинтон весьма постыдно, причем не только для самой Клинтон, но и для Соединенных Штатов Америки в целом.

    Автор: Константин Терехов
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