«Нервный срыв мирового масштаба»: политик назвал Хиллари Клинтон позором США

Вашингтон, 16 мая. Бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Маккоуи в эфире телеканала Fox Business назвала Хиллари Клинтов позором США.

Как сообщает РИА Новости, политик напомнила, что бывшая первая леди Соединенных Штатов, экс-глава Государственного департамента, бывший кандидат в президенты США кого только не обвиняла в проигрыше президентской кампании 2016-го года.

В списке «виновных» в неудаче Клинтон бывший руководитель ФБР Джеймс Коми, российский лидер Владимир Путин, оппонент Хиллари на праймериз Берни Сандерс, экс-президент США Барак Обама и многие-многие другие.

«Сейчас у нее нервный срыв мирового масштаба: она едет из страны в страну, из города в город, снова обвиняя то одно, то другое в том, что она проиграла эту гонку», — констатировала Бетси Маккоуи.

Бывший вице-губернатор также добавила, что такое поведение Хиллари Клинтон весьма постыдно, причем не только для самой Клинтон, но и для Соединенных Штатов Америки в целом.