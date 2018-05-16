Украинские силовики шесть раз за сутки открывали огонь по территории ЛНР

Луганск, 16 мая. Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что украинские военные применили минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП-1 и крупнокалиберные пулеметы. Под огонь попали населенные пункты Веселогоровка, Калиново, Лозовое.

Всего на территории республики насчитали 140 снарядов.

Напомним, в Донбассе с 30 марта действует «пасхальное перемирие». Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР в 2014 году, когда республики объявили о своей независимости. Они сделали это после государственного переворота на Украине.