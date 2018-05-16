Американские ученые создали робота, способного одевать людей

Атланта, 16 мая. Специалисты из Технологического института Джорджии создали робота PR2, который умеет одевать людей. Умный киборг уже способен надевать на человека больничную пижаму — разработчики рассчитывают, что PR2 поможет пациентам в медицинских учреждениях. Об этом пишет интернет-ресурс Science Daily.

По данным портала, с помощью искусственного интеллекта робот определяет натяжение ткани в ходе процесса и устанавливает собственную силу, пишет «Вечерняя Москва».

Для продуктивной работы специалисты сконструировали 11 тысяч виртуальных примеров надевания больничной одежды.

Как отметил ведущий специалист Заккори Эриксон, робот пробует оценить ощущения человека от различных действий киборга и спрогнозировать их последствия, сообщает «Ньюинформ».

В настоящее время машина может натянуть один рукав халата за 10 секунд, но ученые собираются расширить его возможности.