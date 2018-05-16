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Гражданин Украины пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу
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    Гражданин Украины пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу

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    Гражданин Украины пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу

    Симферополь, 16 мая. Российские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу.

    Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на крымское пограничное управление Федеральной службы безопасности. Теперь подданному незалежной грозит до двух лет лишения свободы.

    «Пограничный наряд задержал нарушителя западнее многостороннего автомобильного пункта пропуска «Армянск». Мужчина двигался в пешем порядке с российской территории на Украину», — рассказали подробности в ФСБ.

    Как оказалось, у задержанного не было документов, которые могли подтвердить его личность – они были потеряны примерно три года назад. Свою вину за совершение преступления задержанный гражданин не отрицает.

    Автор: Константин Терехов
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