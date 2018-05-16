Украинские силовики обстреляли жилой сектор Луганска из минометов

Луганск, 16 мая. Украинские силовики открыли огонь по жилому сектору Луганска из минометов калибром 120 миллиметров. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

По его словам, украинские силовики целенаправленно обстреливают граждан республики артиллерией. Он уточнил, что сегодня из минометов 120 миллиметров был обстрелян частный сектор в Луганске с направления Новокандрашевская по малой Вергунке.

Как пишет РИА Новости, были повреждены несколько домов. Информации о пострадавших пока нет. Напомним, военная операция против жителей Донбасса началась после того, как ЛНР и ДНР заявили о своей независимости. Они сделали это после государственного переворота на Украине.