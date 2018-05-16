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Легендарный Марадона переехал в Белоруссию
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    Легендарный Марадона переехал в Белоруссию

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    Легендарный Марадона переехал в Белоруссию

    Брест, 16 мая. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона стал председателем правления белорусского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба брестского клуба в своем официальном микроблоге Twitter.

    Отмечается, что соглашение с 57-летним аргентинцем рассчитано на три года, передает «Пятый канал»

    По данным пресс-службы, к работе Марадона приступит по окончании первенства мира по футболу, которое пройдет в России, пишет АиФ.

    Известно, что аргентинский специалист будет курировать вопросы стратегического развития клуба. Кроме того, Марадона будет взаимодействовать со всеми его подразделениями, в том числе речь идет о детской академии «Динамо-Брест».

    Легендарный нападающий поблагодарил брестскую команду за оказанное ему доверие.

    Автор: Дана Балан
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