Легендарный Марадона переехал в Белоруссию

Брест, 16 мая. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона стал председателем правления белорусского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба брестского клуба в своем официальном микроблоге Twitter.

Отмечается, что соглашение с 57-летним аргентинцем рассчитано на три года, передает «Пятый канал».

По данным пресс-службы, к работе Марадона приступит по окончании первенства мира по футболу, которое пройдет в России, пишет АиФ.

Известно, что аргентинский специалист будет курировать вопросы стратегического развития клуба. Кроме того, Марадона будет взаимодействовать со всеми его подразделениями, в том числе речь идет о детской академии «Динамо-Брест».

Легендарный нападающий поблагодарил брестскую команду за оказанное ему доверие.