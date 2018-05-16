Симферополь, 16 мая. Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в числе первых проехала по Крымскому мосту. Она рассказала, что ехала по мосту в Керчь со стороны Тамани​​​.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, это получилось случайно. Как пишет РИА Новости, Захарова подчеркнула, что ежегодно весной и летом проводит в Крыму выездные брифинги. В этом году брифинг решили провести 16 мая. Захарова уточнила, что мост открыли 15 мая, а 16 запустили автопоток.

«Я подумала, что лучше и быть не могло», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что прилетела в Анапу на самолете, а затем приехала в Тамань на машине.