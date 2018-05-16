Меню
Россия
Захарова в числе первых проехала по Крымскому мосту
Новороссия
Украинские силовики шесть раз за сутки открывали огонь по территории ЛНР
Следующая новость
Загрузка...

    Захарова в числе первых проехала по Крымскому мосту

    85

    Захарова в числе первых проехала по Крымскому мосту

    Симферополь, 16 мая. Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в числе первых проехала по Крымскому мосту. Она рассказала, что ехала по мосту в Керчь со стороны Тамани​​​.

    По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, это получилось случайно. Как пишет РИА Новости, Захарова подчеркнула, что ежегодно весной и летом проводит в Крыму выездные брифинги. В этом году брифинг решили провести 16 мая. Захарова уточнила, что мост открыли 15 мая, а 16 запустили автопоток.

    «Я подумала, что лучше и быть не могло», — подчеркнула она.

    Захарова добавила, что прилетела в Анапу на самолете, а затем приехала в Тамань на машине.

     

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.