Сеул выразил сожаление из-за отказа Пхеньяна от переговоров на уровне министров

Сеул, 16 мая. Власти Республики Корея выразили глубокое сожаление по поводу отказа правительства КНДР от проведения переговоров на уровне министров.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление южнокорейского министерства по делам национального объединения. Причина неожиданного отказа Пхеньяна, буквально в самый последний момент — совместные военные учения США и Республики Корея.

«Отсрочка переговоров Юга и Севера на высоком уровне под предлогом проведения […] военно-воздушных учений не соответствует согласованной 27 апреля лидерами двух сторон Пханмунджомской декларации и вызывает сожаление», — подчеркивается в документе.

Напомним, что на намеченных на сегодня переговорах на уровне министров должны были, в числе прочих, подняты вопросы по воссоединению железных и автомобильных дорог на полуострове.

