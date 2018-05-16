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Автомобилисты и байкеры из Керчи и Кубани встретились на Крымском мосту
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    Автомобилисты и байкеры из Керчи и Кубани встретились на Крымском мосту

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    Автомобилисты и байкеры из Керчи и Кубани встретились на Крымском мосту

    Керчь, 16 мая. Колонны автомобилистов и байкеров, выехавшие утром в среду после открытия движения с противоположных сторон Крымского моста, встретились на автодорожной арке.

    Сообщается, что транспортные средства, украшенные воздушными шарами и российскими флагами, выехали рано утром из Тамани и Керчи.

    На строящейся железнодорожной части моста расположились строители переправы, приветствующие первых водителей, проехавших по мосту через Керченский пролив.

    Напомним, что в 5.30 утра в среду было открыто движение легкового транспорта по Крымскому мосту. В каждом направлении открыто по две полосы, скорость движения по которым не может превышать 90 км/час.

    Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России — его длина составляет 19 километров. Накануне переправу открыл президент РФ Владимир Путин, проехавшийся за рулем КамАЗа от Тамани до Керчи.

    Автор: Ирина Новикова
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