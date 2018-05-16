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«Месть Майдана»: Азаров прокомментировал увольнение судьи, который запрещал «мирные акции» в декабре 2013 года
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    «Месть Майдана»: Азаров прокомментировал увольнение судьи, который запрещал «мирные акции» в декабре 2013 года

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    «Месть Майдана»: Азаров прокомментировал увольнение судьи, который запрещал «мирные акции» в декабре 2013 года

    Киев, 16 мая. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров прокомментировал увольнение судьи, который в декабре 2013 года запрещал «мирные акции» в Киеве.

    Пост на тему, который так и называется – «Месть Майдана» опубликована на личной странице бывшего украинского премьера в социальной сети Facebook во вторник 15 мая вечером.

    «Режим уволил судью окружного административного суда Богдана Сонина за то, что тот своим решением 1 декабря 2013 г. запретил так называемые «мирные акции» в Киеве, связанные с захватом административных зданий в центре столицы», — написал Азаров.

    Таким образом, продолжает рассуждать экс-премьер, лидеры государственного переворота, который случился зимой 2014-го, продолжают мстить тем, кто «сопротивлялся перевороту и тем бедствиям, которые он принес стране».

    «Все молчат. Расправа с тем, кто попытался Вас защитить, дорогие соотечественники. А Вы не способны сейчас защитить его», — резюмировал бывший председатель правительства Украины.

    Автор: Константин Терехов
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