Стала известна стоимость нового смартфона Huawei Honor 10 в России

Москва, 16 мая. Озвучена цена нового флагманского смартфона Huawei Honor 10 для российских покупателей.

Как сообщает «Ридус», гражданам нашей страны покупка гаджета обойдется в почти кругленькую сумму 26990 рублей. Потратить деньги на новый смартфон уже можно – накануне стартовали предзаказы.

Пару слов о технических характеристках: стеклянный корпус, безрамочный Full-HD+ OLED-экран 5,84 дюймов, фронтальная камера с разрешением 24 мегапикселей, основная двойная камера с разрешением 16 и 24 мегапикселей.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 3400 миллиампер-часов, процессор — Kirin 970 частотой 2,36 ГГц и 6 Гб оперативной памяти. Объем основной памяти — 64 или 128 Гб в зависимости от модели.