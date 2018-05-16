Комитет защиты журналистов выразил озабоченность арестом главы «РИА Новости — Украина»

Нью-Йорк, 16 мая. Американская правозащитная организация Комитет защиты журналистов выразила озабоченность в связи с арестом руководителя агентства «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского.

В заявлении правозащитников говорится, что в настоящее время Комитет не может точно назвать местонахождение Вышинского, а также определить, были ли ему предъявлены официальные обвинения. Отмечается, что Служба безопасности Украины не ответила на запрос организации с просьбой предоставить больше информации по этому делу.



«Мы призываем украинские власти сообщить об обвинениях и представить улики против Вышинского или же без проволочки освободить его», — заявила координатор программ Комитета для Европы и Центральной Азии Нина Огнянова.

Также она обратилась к властям Украины с призывом прекратить запугивать и создавать помехи российским средствам массовой информации.