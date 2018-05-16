При взрыве в медицинском центре в Калифорнии погиб один человек

Алисо-Вьехо (США), 16 мая. В городе Алисо-Вьехо, что в штате Калифорния, при взрыве в медицинском центре погиб один человек.

Как сообщает URA.RU, со ссылкой на американские СМИ, во время ЧП травмы разной степени тяжести получили еще три человека. Об их состоянии информации пока не поступало.

Взрыв произошел на территории медицинского центра, где в то время шли строительные работы. После этого возник пожар, который потушили пожарные, своевременно приехавшие на место ЧП.

По данным местных СМИ, в здании медицинского центра сдетонировало взрывное устройство, которое могло быть доставлено туда в виде посылки, отправленной на имя частного лица.