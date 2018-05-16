Руководителя «РИА Новости — Украина» Вышинского этапировали в Херсон

Киев, 16 мая. Украинские правоохранители эпатировали главу «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского из Киева в Херсон.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные, полученные от адвоката журналиста. Как ожидается, именно в Херсоне позднее будет избрана мера пресечения руководителю информационного агентства.

Дело в том, что именно в Херсоне расквартирована так называемая «украинская прокуратура «автономной республики Крым», сотрудники которой и ведут дело Кирилла Вышинского.

Как напоминает «Ридус», накануне в СБУ заявили о задержании в Киеве журналиста, которого подозревают в поддержке народных республик Донбасса и государственной измене.