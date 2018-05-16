Меню
Украина
Руководителя «РИА Новости — Украина» Вышинского этапировали в Херсон
Новороссия
Украинские силовики шесть раз за сутки открывали огонь по территории ЛНР
Следующая новость
Загрузка...

    Руководителя «РИА Новости — Украина» Вышинского этапировали в Херсон

    3881

    Руководителя «РИА Новости — Украина» Вышинского этапировали в Херсон

    Киев, 16 мая. Украинские правоохранители эпатировали главу «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского из Киева в Херсон.

    Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные, полученные от адвоката журналиста. Как ожидается, именно в Херсоне позднее будет избрана мера пресечения руководителю информационного агентства.

    Дело в том, что именно в Херсоне расквартирована так называемая «украинская прокуратура «автономной республики Крым», сотрудники которой и ведут дело Кирилла Вышинского.

    Как напоминает «Ридус», накануне в СБУ заявили о задержании в Киеве журналиста, которого подозревают в поддержке народных республик Донбасса и государственной измене.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.