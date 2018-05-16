Украина хочет превратить гречку в национальный продукт

Киев, 16 мая. Пресс-служба Министерства аграрной политики Украины сообщила, что в стране необходимо повысить рентабельность гречневой крупы.

В сообщении ведомства говорится, что чиновники и сельхозпроизводители должны объединить усилия для поиска путей повышения рентабельности производства гречихи.

В министерстве отметили, что за последние годы была зафиксирована цикличность в производстве гречихи. Согласно данным за 2013 год, рентабельность в крупных и средних сельскохозяйственных предприятиях составляла 1%, в 2014 году уже 29,5%, а к 2015 году она достигла 100%.

Поле этого, в 2016 году начался процесс снижения уровня рентабельности.

В настоящее время министерство прорабатывает возможность предоставления государственных дотаций аграриям для стимулирования выращивания этого злака.

«Когда в Украине уменьшается площадь под гречихой, насыщенность внутреннего рынка компенсируется за счет внешних поставок, порой, некачественным продуктом», — заявил заместитель главы Минагрополитики Виктор Шеремета.

Он подчеркнул, что перед ведомством стоит задача повысить рентабельность производства гречихи, как обладающего уникальными свойствами диетического продукта.

«Необходимо дополнительно стимулировать производителей выращивать именно эту культуру», — отметил Шеремета.

Чиновник пояснил, что уже в настоящее время осуществляется государственная поддержка с целью снижения себестоимости производства гречихи. Фермерам предложена компенсация 80% стоимости закупленных семян этого злака украинской селекции.

Помимо этого, замминистра добавил, что необходимо стимулировать не только само производство, но также и спрос на гречку.

«К примеру, есть государственные структуры — учреждения образования, здравоохранения, воинские части, где можно распространять диетический продукт, ведь речь идет о здоровье населения», — резюмировал Шеремета.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко продегустировал новые пайки для украинских военных. Для главы государства были представлены все виды блюд, которыми будут питаться военнослужащие. Отмечалось, что Порошенко попробовал гречневую кашу, а также угостил пайками присутствующих на мероприятии журналистов. По его словам, гречка является его любимой кашей.